Solo vittorie per il settore giovanile del Sanpaimola nell'ultimo turno di campionato

Un vero e proprio successo lo scorso weekend per le giovanili del Sanpaimola: mentre la prima squadra conquistava i primi 3 punti in trasferta nel campionato di Eccellenza, tutto il settore giovanile otteneva importanti vittorie in ogni categoria. I ragazzi della Juniores proseguono la cavalcata da capolista nel girone H regionale, rifilando un netto 3-1 al Cotignola, fanalino di coda della classifica. Reti di Cacciari e Vallefuoco, oltre ad un’autorete ospite. Sabato 13 novembre alle ore 15, un turno difficile, su un campo ostico come quello della Virtus Faenza, terzo della classe a -7 in graduatoria. Ma sarà importante guadagnare punti, visto il contemporaneo riposo della principale rivale per la vetta, ovvero il Faenza Calcio, che insegue a -2. Il Sanpaimola, invece, riposerà nel turno successivo, l’ultimo del girone d’andata (anche se il 27 novembre si recupererà la prima giornata).

Colpaccio degli Allievi under17 (2005) che mettono in ghiacciaia 3 punti d’oro contro il fortissimo Rimini, secondo della classe. Rete decisiva per l’1-0 finale di Nicholas Menni. Nel prossimo turno, i giallorossoblu faranno visita al fanalino di coda Misano, domenica 14 novembre alle ore 10,30. Conquista il 2° posto solitario la squadra degli Allievi Regionali 2006 che supera 3-1 l’Osteria Grande, formazione di medio-bassa classifica. Le reti di Ghiselli, Gattafoni e Andrenacci firmano una buona gara che mantiene alta la qualità del campionato della squadra di mister Emanuele Conti che ora dovrà sfidare, in trasferta il Classe, che cercherà il controsorpasso in classifica, dopo il pareggio 3-3 a Mezzano.

“Manita” dei Giovanissimi Elite 2007 di mister Ivan Dal Monte al Medicina Fossatone, grazie alle reti di Baldisserri, Giordano, Fabbri, Minardi e Grosu. Ora testa al big match casalingo di domenica 14 novembre, alle 10,30, contro il Rimini 2° in classifica. Sei su sei per i Giovanissimi Provinciali 2008 che superano anche il Granamica 4-1, con le reti di Vanedola (7° sigillo stagionale), Francesco Bassi (primo gol) e la doppietta di bomber Riccardo D’Aniello, salito a quota 14 reti personali. Solo il Real Casalecchio tiene testa ai ragazzi di mister Daniele Valentini a quota 18, ma i felsinei hanno giocato (e perso) una partita in più. Alle loro spalle Fossolo76 e Progresso a quota 15 (5 vittorie e 1 sconfitta per entrambe). Domenica 14 novembre, trasferta nella tana della Ceretolese, formazione ce chiude la classifica, nel più classico dei testacoda tra prima ed ultima in classifica.