Promozione, la doppietta del faentino Battiloro piega il Faenza a Castel Bolognese

Stop doloroso per il Faenza calcio che si ferma anche a Castel Bolognese, sconfitto 2-0 dallo Sparta. E’ Battiloro, faentino tra l’altro, autore di una doppietta, a decidere il match che per la seconda volta in stagione va ai castellani dopo la vittoria esterna 2-1 dell’andata. Domenica 5 marzo (ore 14.30) per il Faenza un avversario impegnativo al “Bruno Neri”: la polisportiva Reno che precede i biancoazzurri in classifica, ma che fu battuta all’andata con un rotondo 4-0. La speranza è che i manfredi possano risorgere per l’ennesima volta dopo due consecutive sconfitte in questo campionato finora troppo altalenante e ormai senza obiettivi.

La partita

In una partita con poche emozioni, il Faenza, privo di un titolare importante come il giovane Costa, castellano, fermato dal grave infortunio della domenica precedente, ha dato l’impressione di vivere una netta involuzione di gioco da quando il centravanti Ferri ha abbandonato la squadra per trasferirsi in Australia. Poche le note di cronaca, quasi limitata ai gol. Lo Sparta si è affidato al pressing e alle ripartenze veloci, mentre il Faenza, lento e macchinoso, non si è mai reso pericoloso. Al 42’ nell’avvio dell’azione a centrocampo, Missiroli indugia in una inutile giravolta e si fa soffiare il pallone dal pressing feroce di Mainetti che lancia in verticale Battiloro abile a superare in velocità Venturelli per presentarsi solo in area davanti a Ravagli e batterlo senza scampo.

Nella ripresa la squadra rossoblù di casa raddoppia all’8’ con un' azione fotocopia. Venturelli appoggia a Missiroli che, subito attaccato da dietro, scivola e perde la palla a favore di Tirello che la porge a Mainetti il quale in orizzontale serve Battiloro: l’attaccante castellano, non pressato da Gabrielli, ha tutto il tempo di indirizzare in rete con un colpo da biliardo di destro. 2-0 Per lo Sparta anche due gol annullati per fuorigioco. Luigi Battiloro allunga in testa alla classifica dei marcatori che guida con 16 centri (uno solo su rigore).

Tabellino

Sparta Castel Bolognese -Faenza Calcio 2-0

Sparta Castel Bolognese: Renna, Palladino, Esercizio, Gallinucci, Greco, Tirello, Cardelli, Russo, Battiloro (38’ st Grementieri), Mainetti (31’ st Piticchi), Conti. A disp.: Landi, Castellari, Manaresi, Talenti, Bentini, Bagnara, Villa. All.: Merenda

Faenza: Ravagli, Albonetti (10’ st Ambrogetti), Demarco (27’ st Albonetti), Gabrielli, Bertoni, Venturelli, Missiroli (16’ st Betti), Tuzio, Bagnolini, G. Lanzoni, P. Lanzoni. A disp.: Luce, F.Lanzoni, Navarro, Errani, Ceroni. All.: Folli

Arbitro: Dalsasso di Bologna

Reti: 42’ pt e 8’ st Battiloro

Ammoniti: Tuzio, Conti, Piazza (assistente allenatore)

Recupero: 1’ – 5’