Eccellenza, lo Spiv crea tanto ma i 3 punti vanno al Diegaro

Squadra in casa San Pietro in Vincoli

Sconfitta interna per lo Spiv, che cede 1-2 al Diegaro. Tutte nel primo tempo le reti della gara, ravennati che scivolano al terzultimo posto della classifica. Partita stregata per i padroni di casa, che devono recriminare per gli errori fatali sia in fase difensiva che di finalizzazione, ma che fa ben sperare per mole di gioco e la tenacia messa in campo.

Cronaca del match

Parte subito forte lo Spiv con Lombardi al 9’ che scalda i guantoni a Foiera con una bordata dal limite. Al 16’ bella azione dello Spiv con Lombardi che imbecca Marocchi nello spazio, il tiro attraversa tutta la linea di porta ed esce a lato di pochissimo. Al 17’ ancora Lombardi con gran tiro da fuori impegna Foiera, il quale respinge corto, Felli arriva prima di tutti ma il portiere ospite si supera. Al 25’ Pezzi salta il diretto avversario in area piccola, al momento del tiro viene ostacolato ma per il direttore è tutto regolare. Sul rovesciamento di fronte viene fischiata punizione sulla trequarti a favore del Diegaro a causa delle proteste di Gjordumi che chiedeva il rigore, dagli sviluppi del calcio di punizione nasce il gol del vantaggio del Diegaro, sponda di testa di Medici per Strada che trafigge Laganga. La pressione dello Spiv raccoglie i suoi frutti al 35’, quando dagli sviluppi di un cross di Gimelli dalla sinistra, Pezzi è bravissimo ad appoggiare per Felli che deve solo spingerla dentro. Lo Spiv sembra controllare l’incontro, ma al 40’ su un rinvio di Foiera, errore della difesa di casa che che mette incredibilmente Vitalino a tu per tu con Laganga per il gol del vantaggio ospite. Al 45’ altra occasione dello Spiv sempre con lo scatenato Felli, ma Foiera è super.

Il secondo tempo parte sempre con lo stesso canovaccio e dopo neanche 5’ minuti ancora Felli dà l’illusione del gol con un gran tiro, sul quale Foiera può solo guardare, ma la palla incredibilmente esce. Tre minuti più tardi cross di Casadio dalla destra, Pezzi insacca di testa ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco. Si rivede il Diegaro con una bella conclusione di Strada che finisce di poco sulla traversa. La partita è a senso unico, lo Spiv ci prova a più riprese con Gjordumi che da dentro l’area piccola si divora il pareggio calciando alto e con Bergamaschi che sfiora il palo dal limite dell’area. All'88' Lucarelli non arriva sul traversone di Guarino che attraversa tutto lo specchio della porta. Le speranze dei padroni di casa si affievoliscono quando al 93' il tiro di Lucarelli supera Foiera, ma si stampa sul palo.