Promozione, il centrocampista offensivo Marocchi torna al Faenza

Stefano Marocchi è nato con i colori biancoazzurri e il suo rientro al Faenza calcio è molto significativo. E’ la seconda volta che il centrocampista offensivo ritrova lo stadio “Bruno Neri” e la squadra manfreda, e segue nel passaggio in biancoazzurro il collega Qazim Gjordumi e il mister Agostino Vezzoli, suo allenatore al San Pietro in Vincoli nelle ultime cinque stagioni, oltre che in precedenza proprio al Faenza e al Reda.

Trequartista o esterno, Marocchi è giocatore estroso, dotato di buona tecnica individuale e di notevole velocità, bravo a dribblare palla al piede e saltare l’avversario diretto creando superiorità. “C’è sempre stato il desiderio di tornare nella squadra della mia città perché sono sempre rimasto legato” dichiara Stefano Marocchi ,“Sono molto contento perché ritrovo tanti colleghi che conosco e stimo avendo giocato con loro a San Pietro in Vincoli e il mister Vezzoli che ho avuto a Faenza e Reda, piazze dove è stato mio compagno Gjordumi, come allo Spiv. Questo potrà aiutarci a trovare presto l’amalgama, fondamentale per far bene in un campionato che si annuncia molto competitivo”.

Nato a Faenza il 4 novembre 1992, Stefano Marocchi è cresciuto nel settore giovanile del San Rocco, prima di passare al Faenza dove ha esordito in Prima Squadra in Eccellenza nel 2009. E’ stata la prima di sette stagioni consecutive in biancoazzurro. E’ sceso poi al Reda in Prima Categoria, dove ha vinto il campionato con mister Vezzoli. Un altro anno nella frazione di Faenza poi il ritorno in biancoazzurro per una annata in Eccellenza, prima di cinque annate al San Pietro in Vincoli con l’allenatore Agostino Vezzoli con cui ora è di nuovo al Faenza.