Calcio femminile, trasferta sfortunata per il Ravenna a Sassari

La fortuna gira le spalle al Ravenna Women che cade in trasferta per 2 a 0 contro la Torres alla fine di un match figlio di qualche errore individuale che non consente di portare a casa un importante pareggio. La prima azione di rilievo è della Torres al 6’ con Adam, arginata in extremis da Tonelli. Al 23’ la Torres passa in vantaggio con un guizzo vincente di Iannazzo. Le leonesse non si perdono d’animo e si rendono pericolose al 28′ quando Gardel su

calcio d’angolo mette in apprensione la retroguardia avversaria.

La ripresa si apre con una buona uscita di Vicenzi su Adam. Le squadre fanno tanto possesso palla ed il match appare equilibrato. Al 61′ l’entrata di Scarpelli costringe la giocatrice Weithofer ad un intervento provvidenziale che non consente il pareggio della squadra ospite. Cala l’intensità del Ravenna ed al 75′ la Torres raddoppia con un colpo di testa di Congia su calcio d’angolo.

Tabellino

Torres - Ravenna: 2 - 0

Campo Comunale Basilio Canu

Via San Giovanni Snc - Sennori (SS)

Reti: 23’ pt Iannazzo (TO), 30’ st Congia (TO)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Domi, Carrer (15’ st Scarpelli), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Candeloro, Barbaresi, Mascia, Casarasa, Carli

All. Massimo Ricci

A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE

Congia, Tola, Iannazzo, Peare, Poli (15’ st Peddio), Adam, Blasoni (22’ st Fadini), Costantini, Weithofer, Devoto, Siejka

A disposizione: Deiana, Quidacciolu, Carrozzo, Marenic, Pitittu, Congia A., Sotgia

All. Mauro Ardizzone

Ammonite/i: Devoto (TO), Adam (TO), Weithofer (TO), Mariani Elisa (RA), Gianesin (RA)