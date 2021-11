Il San Pietro in Vincoli piega la Savignanese nel finale

Squadra in casa San Pietro in Vincoli

Con una rete in "zona Cesarini" di Lucarelli il San Pietro in Vincoli piega 2-1 la Savignanese. Gli ospiti partono bene, anche se al 10′ Mancini non riesce a superare l’opposizione di Laganga e la punizione di Turci termina alta (12′). I locali cercano di farsi vedere, ma Felli da vicino trova i guantoni di Fusconi a negargli il goal e poi la difesa libera in maniera provvidenziale (22′). Più tardi ci provano Guidi (28′), Zammarchi (43′) in contropiede e Tourè di testa (45′), tuttavia le loro conclusioni risultano fuori misura.

A inizio ripresa la Savignanese insiste, ma viene annullato un goal a Tourè per fuorigioco. In mischia i padroni di casa riescono a sbloccare il match grazie alla zampata di Lombardi (63′). Nel finale girandola di cambi da entrambe le parti, ma la formazione di Vezzoli sorprende nuovamente i gialloblù, che acciuffato il pari con Rossi di testa su angolo di Tola (84′), tuttavia devono arrendersi alla marcatura di Lucarelli, a segno negli istanti conclusivi della sfida.

Tabellino

Spiv-Savignanese 2-1

Spiv: Laganga, Casadio, Gimelli, Della Pasqua, Rocchi, Zanzani, Lombardi, Bergamaschi (83′ Sampaoli), Pezzi (80′ Casadio), Felli (65′ Lucarelli), Gjordumi A disp: Santillo, Sampaoli, Gavelli, Strada, Casadio, Casanova, Montanari, Lucarelli, Mosniagu All Vezzoli

Savignanese: Fusconi, Andreoli (82′ Nicolini), Mazzarini, Tourè (62′ Benincasa), Rossi, Turci, Zammarchi (70′ Sbrighi), Tola, Sberlati (62′ Sacchetti), Guidi, Mancini (78′ Santoro) A disp: Rossi, Santoro, Bergnesi, Sbrighi, Sacchetti, Benincasa, Paganelli, Nicolini All Montanari

Marcatori: 63′ Lombardi, 84′ Rossi, 90′ Lucarelli

Ammoniti: Rocchi, Zammarchi