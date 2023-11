Uno sguardo in anteprima al cantiere del rigassificatore: "Investimento strategico" - VIDEO

Il rigassificatore di Ravenna entrerà in funzione, se tutto andrà come previsto, nel primo trimestre del 2025

Il rigassificatore di Ravenna entrerà in funzione, se tutto andrà come previsto, nel primo trimestre del 2025. A fare il punto sull'avanzamento dei lavori del cantiere, oggi in Municipio, sono stati i vertici di Snam, durante la firma dell'elenco di compensazioni e mitigazioni che verranno realizzate relativamente al rigassificatore che sarà posizionato al largo di Punta Marina, a 8,5 chilometri dalla costa. Un progetto che prevede un investimento di un miliardo di euro.

SPECIALE RIGASSIFICATORE