Weekend glorioso: la Notte d'Oro di Noemi e Rocco Hunt, Negrita e Morgan al Mei e i mosaici

Dalla Notte d'Oro al Mei: live con Noemi, Rocco Hunt, Negrita e Morgan

Arriva la Notte d'Oro. Proprio così, anche nel 2019 la notte bianca di Ravenna si accende con i colori dei mosaici, gli spettacoli e tanta allegria. E una delle protagoniste di questo weekend è proprio la musica che ci offre grandi concerti: l'appuntamento clou è quello di sabato in piazza del Popolo a Ravenna con i due super ospiti della Notte d'Oro: Noemi e Rocco Hunt. Ma non finisce qui perchè da venerdì a domenica ci sono concerti su concerti a Faenza con la venticinquesima edizione del Mei: tra gli artisti presenti ci sono Morgan, Negrita, Marlene Kuntz e tanti altri ancora.

E come se non bastasse c'è ancora musica: Venerdì al Full Moon di Pinarella spuntano i mitici Punkreas. Sabato si ascolta la Bibbia di De Andrè con The Faber'Social Club a Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna e il live del Duo Sogno alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo. Per domenica sono in programma il concerto di Frei Rossi al parco naturale di Cervia e le sonate di Alice Bisanti e Alessandro Tampieri alla chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo.

Quante feste! Dalla Notte d'oro Off agli Spiriti Divini

Spettacoli, musica e appuntamenti da non perdere ci accompagnano per tutto il fine settimana. L'anteprima della grande festa è venerdì nella Darsena di Ravenna con la Notte d'Oro Off che ci offre performance di danza, notte dei cyborg, mostre e pub aperti fino a tardi. Sabato è poi la grande sera della Notte d'Oro con musica, racconti, visite e inaugurazioni che coinvolgono non solo il centro ma tutta la città.

L'aria di festa però coinvolge tutta la provincia e mentre a Faenza per tutto il weekend ci sono i concerti e le premiazioni del Mei, a Lugo da venerdì a domenica si fa spazio alle degustazioni e al Silent Party di Spiriti Divini e domenica passano da Lugo anche le rosse con il raduno Ferrari in occasione della Festa del Cavallino Rampante. Si cavalca sulla spiaggia di Cervia sabato e domenica con A Cavallo del Mare.

L'arte culinaria tra sagre e mosaici di cioccolato

Non mancano le occasioni golose nel weekend, perché arrivano le sagre: inizia venerdì la Festa dell'Uva ad Alfonsine che propone mercatini, intrattenimenti e buon vino. Fino a domenica c'è tempo per ristorarvi e deliziarvi anche con le specialità della Sagra del Vino tipico romagnolo a Cotignola, sabato e domenica invece ci sono Palio e piatti locali a Godo per la festa della Madonna del Rosario. Infine un dolce meraviglioso: la Biennale incontra il cacao dando vita ai mosaici di cioccolato che potete gustare sabato alla Domus dei Tappeti di Pietra di Ravenna.

Le visite della Notte d'Oro e non solo

Ma la Notte d'Oro vuol dire anche ammirare le bellezze nascoste intorno a noi. Così sabato sono in programma tante visite e aperture straordinarie per ammirare palazzi e scorci curiosi di Ravenna. Domenica poi c'è l'occasione di vedere da vicino l'arte dei mosaicisti contemporanei con la visita all'atelier del collettivo CaCO3 a Ravenna. Sempre domenica è in programma la Giornata Unesco al Mic di Faenza con visite e laboratori.

Incontri ravvicinati: giornalisti musicali, Paola Barbato e Radio Bionda

Spazio anche a libri, autori e incontri interessanti. Appuntamenti con la letteratura alla libreria Liberamente di Ravenna: venerdì Marcello Benelli presenta il suo romanzo d'esordio, mentre sabato Paola Barbato torna con il romanzo Zoo. Ancora sabato a Marina di Ravenna si celebrano i 75 anni dell'operazione Radio Bionda, invece sabato e domenica all'interno del Mei di Faenza si rinnova il Forum di giornalismo musicale con tanti ospiti e discussioni.

Mercanti e Garage Sale

Nel fine settimana ci si può svagare anche con un po' di shopping: domenica si trovano abbigliamento vintage e creazioni artigianali al Garage Sale davanti all'Almagià di Ravenna, mentre in piazza a Russi ritorna il Mercatino del Riuso. Domenica poi ritorna anche la Pulce d'acqua il mercatino delle occasioni lungo la Darsena di Ravenna.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, questo è il vostro weekend. Già perchè con la Notte d'Oro e la Biennale del Mosaico Contemporaneo vi aspettano due mesi e anche più di grandi mostre. Quindi prendete fiato e programmate le vostre mostruose visite. La Biennale offre un viaggio fra mosaico antico e moderno in molti monumenti ravennati, Paradiso e Mai Più giungono a Magazzeno Art Gallery, al Mar di Ravenna fanno il loro ingresso Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle.

Non ci fermiamo qui: al Musa di Cervia spunta Lo Verde e il Bianco di Guarnieri e Arlotti e la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus arriva alla Galleria Pallavicini di Ravenna. Inoltre fino a lunedì la fotografia vi fa scoprire la bellezza dei paesaggi del Lamone a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna.

Stanno per salutarci: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, Nekiya: il viaggio notturno per mare di Kina Bogdanova a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo e la mostra fotografica Vite raccolte a Conselice.

Vanno avanti: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, Submission di Arnold Mario Dall'O e Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di Ravenna, gli scatti che raccontano le migrazioni alla Rocca di Lugo, l'esposizione dedicata a Leo Lionni alla Casa Vignuzzi di Ravenna, Il muro e la tela con le opere di Alberto Zoli e About Ponny a Palazzo Sforza di Cotignola e Tra sogno e realtà di Laura Muolo al Terme beach resort di Punta Marina.

E allora cinema!

Vi serve altro? Guardate un po' cosa danno al cinema. E se gradite le anteprime: sabato a Palazzo Rasponi di Ravenna viene presentato il trailer de Il Drago di Romagna in compagnia del cast, invece al Palazzo del Cinema e dei Congressi si proietta il film d'animazione To your last death.