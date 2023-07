La magia della natura sulla spiaggia: spiccano il volo i due fratini nati a Pinarella

Hanno preso il volo, a un mese dalla loro eccezionale nascita, i due pulcini di fratino (charadrius alexandrinus) le cui uova si sono schiuse un mese fa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Un evento importante data la rarità di una specie particolarmente protetta, che nel 2000 contava in Emilia-Romagna 200 coppie registrate, mentre oggi sono solo 40. I pulcini di Pinarella sono stati inanellati dall'Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna - AsOER per conto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

Il Comune di Cervia, dopo la schiusa, si è attivato a supporto dei volontari che si sono presi cura dei volatili, con comunicazioni rivolte ai proprietari di cani affinché tenessero al guinzaglio i propri animali, passando su quel tratto di spiaggia. Inoltre ha acconsentito alla creazione di una zona di rispetto che ha permesso la crescita dei pulcini in relativa sicurezza. Dopo pochi giorni dalla schiusa i pulcini sono stati condotti dalla madre su un consistente cumulo di detriti spiaggiati dall’alluvione, che sarebbero dovuti essere rimossi. Il luogo si è rivelato sicuro e adatto alla crescita dei piccoli, motivo per cui è stato valutato che fosse opportuno non rimuovere i cumuli fino all’involo.

La mamma fratino è rimasta attenta in vedetta sul cumulo e l’involo è avvenuto con successo pochi giorni fa, così da consentire martedì 25 luglio la conclusione dei lavori di rimozione dei detriti. La famiglia di fratini è ancora presente sulla spiaggia, ma, a breve, ormai perfettamente in grado di volare, potrebbe abbandonarla per raggiungere altri siti e tornare alla vita gregaria che contraddistingue la specie lontano dai periodi di nidificazione.

La gestione di questo periodo è stata possibile grazie alla disponibilità del concessionario della spiaggia che ha atteso la schiusa delle uova prima di spianare la duna invernale e dagli sforzi congiunti di Comune di Cervia, Carabinieri forestali, Capitaneria di porto, Polizia di Stato, Polizia municipale e di una trentina di volontari che non hanno mai perso di vista la famiglia.