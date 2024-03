A Cotignola un corso di danze popolari per contrastare la sedentarietà

Dalla collaborazione tra AUSL Romagna – Distretto Socio-Sanitario di Lugo, Comune di Cotignola e Associazione culturale Tessuti Sonori nasce un corso di danze popolari rivolto a tutta la cittadinanza, che si terrà ogni mercoledì dal 20 marzo al 29 maggio 2024 dalle 20,30 alle 22,30 presso la sala polivalente del Parco Pertini (Via Pertini, 2 Cotignola). Il corso nasce nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025, per incoraggiare cittadini e persone affette da patologie croniche a essere più attivi, con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere della popolazione, favorendo occasioni di socialità, incontro, condivisione e connessione di gruppo.

In particolare, questi eventi collegano lo sport alla salute, per contrastare la sedentarietà e per prevenire l’insorgenza di malattie croniche come l’obesità, il diabete e l’ipertensione. La partecipazione è aperta a tutti. Sarà prevista una piccola quota di iscrizione pari a 15 euro, comprensiva di tesseramento ENAC, (Ente nazionale Attività Culturali) e assicurazione. Per iscriversi basterà presentarsi il 20 marzo presso la sala polivalente.

Programma:

Il corso proporrà una selezione di danze popolari internazionali, tratte dal patrimonio italiano, europeo ed extraeuropeo e insegnate con un metodo didattico progressivo che consente a tutti i partecipanti di partire da una base conosciuta (per esempio, la camminata) fino ad arrivare alla costruzione della danza, aggiungendo progressivamente nuovi elementi coreuti e stilistici.

Si partirà con un livello tecnico adatto ai principianti per poi aumentare la complessità delle danze, rispettando le capacità fisiche e tecniche del gruppo.

Durante gli incontri verranno consigliati eventi e concerti a ballo, per consentire agli allievi di sperimentare quanto acquisito, ballare su musica dal vivo con ballerini di altre realtà e fare attività fisica anche al di fuori delle ore di lezione.

Alla fine del percorso verrà fornito a ciascun partecipante il materiale didattico (musiche, testi video) delle danze in programma.