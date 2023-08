Camion tampona la fila di auto al semaforo, diversi feriti gravi: Ravegnana chiusa per ore

Maxi carambola sulla Ravegnana nei pressi dell'abitato di Coccolia, al confine tra il territorio ravennate e quello forlivese. L'incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 10. Per cause in fase d'accertamento della Polizia Locale di Ravenna, camion ha tamponato alcune auto che si trovavano ferme in fila al semaforo, installato per effetto di lavori di manutenzione sulla strada. Complessivamente sono coinvolti ben sette veicoli.

Il bilancio è di 4 feriti, almeno due dei quali giudicati dai sanitari del 118 come codice di massima gravità. Nessuno fortunatamente è in pericolo di vita. La Ravegnana è stata chiusa al traffico per ore. A seguito della collisione infatti alcune auto, ridotte a un ammasso di rottami, sono finite di traverso occupando la carreggiata. Diverse le ambulanze che hanno operato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio a Ravenna.