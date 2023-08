Attraversa la strada insieme alla figlia: muore travolta da un pick-up

Ha coinvolto un automobilista ravennate l'incidente mortale avvenuto ieri ad Arco, in provincia di Trento. Nell'incidente è morta una donna, l'80enne Pierina Taverini.

L'anziana stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali insieme alla figlia, una 57enne attualmente ricoverata in condizioni non preoccupanti. Il ravennate, alla guida di un pick-up, ha travolto entrambe per cause ancora in corso d'accertamento.

La vittima si è spenta oggi all'ospedale di Trento, dove era stata trasportata in condizioni gravissime.