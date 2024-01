Violento scontro all'incrocio tra auto e furgone: ferito gravissimo in ospedale

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 15, a Voltana, tra via Lunga Inferiore e via Purgatorio. Un'auto e un furgone, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate nei pressi dell'incrocio, con il furgone - un Fiat Fiorino condotto da un 60enne - che viaggiava lungo via Purgatorio e che, giunto all'intersezione con via Lunga Inferiore, non si è accorto di un'auto, un'Alfa Romeo 159 condotta da un 56enne, che arrivava da destra in direzione Voltana. L'impatto è stato violento: il furgone si è ribaltato su un fianco, mentre l'auto ha terminato la propria corsa nella boscaglia abbattendo un cartello stradale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. Ad avere la peggio è stato il conducente del Fiorino che, una volta intubato e stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità; le sue condizioni sono ritenute particolarmente serie. Ferite meno gravi per il 56enne a bordo dell'auto, anche lui trasferito al Bufalini con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato nella messa in sicurezza dei mezzi.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday