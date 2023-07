Schianto tra due auto, un trattore e una bici: tre feriti, un appello per rintracciare il ciclista

Rocambolesco incidente nella prima mattinata di oggi a Sant'Alberto. Erano da poco passate le 7 quando una coppia di anziani, che stava procedendo lungo via Mandriole da Sant'Alberto verso il mare a bordo di una Ford Fiesta, giunta nei pressi dell'intersezione con via Jufina nel sorpassare un ciclista che procedeva di fronte a loro non si è accorta di un trattore che proveniva dalla direzione opposta.

Durante il sorpasso, l'auto ha quindi urtato il trattore imbarcandosi, sbattendo prima contro il guard rail e coinvolgendo nel sinistro anche il ciclista, caduto a terra; poi ha impattato frontalmente contro una Peugeot 104, condotta da un 60enne, che proveniva dalla stessa direzione del trattore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elicottero. I feriti più gravi, i due anziani a bordo della Fiesta, sono rimasti coscienti e sono stati liberati dalle lamiere dell'auto dai Vigili del fuoco di Ravenna, per poi essere trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità. Il conducente della Peugeot, invece, è stato portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità, mentre il trattorista illeso ha rifiutato le cure dei sanitari.

Fatto curioso: il ciclista, dopo essersi rialzato e aver atteso l'arrivo dei soccorsi, si è poi allontanato autonomamente. La Polizia locale lancia un appello all'uomo affinché si rechi in caserma per rilasciare la sua testimonianza sull'accaduto, importante per la ricostruzione del sinistro. Via Mandriole è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente.