Microcar con a bordo madre e figlia si ribalta ruote all'aria: donna grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo via Dismano a Ravenna, poco prima dell'incrocio con la statale Adriatica. Poco dopo le 11 una microcar, condotta da una 39enne ravennate e con a bordo anche la madre della donna, una 61enne, per cause ancora in corso d'accertamento ha sbandato ed è finita capovolta sull'asfalto ruote all'aria.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato la 61enne all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Meno gravi le condizioni della figlia, portata all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. La conducente sarà sottoposta ai test tossicologici e alcolimetrici del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni.