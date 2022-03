La tragedia fuori dalla chiesa: un anziano esce dalla messa, viene investito e muore sul colpo

Esce dalla messa, viene travolto e muore. Un dramma terribile che scuote un'intera comunità. Tutto è accaduto poco dopo le 18 di mercoledì sera, in via Crociarone a Pisignano, dove un uomo, classe 1939, è uscito dalla chiesa di Santo Stefano al termine della messa del Mercoledì delle ceneri e si stava dirigendo verso la propria macchina quando, per cause ancora da accertare, è stato investito in pieno da un furgone guidato da un uomo, classe 1971, che proveniva dall'abitato di Pisignano in direzione Cervia. Dopo l'urto, il furgone ha continuato la propria corsa per diversi metri impattando contro le auto parcheggiate sul lato della strada, nello specifico una Hyundai, una Volkswagen Golf e una Mercedes classe A.

L'anziano investito è invece caduto rovinosamente a terra, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono accorsi immediatamente automedica e ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, residente a Pisignano. Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Cervia per i rilievi di legge, mentre la strada è stata chiusa al traffico dai Carabinieri di Cervia. L'uomo alla guida del furgone è stato accompagnato in ospedale dalla Polizia locale per gli accertamenti del caso.