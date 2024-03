Schianto tra due auto all'alba nella nebbia: tre giovani in ospedale

Incidente all'alba nella fitta nebbia che venerdì mattina ha avvolto il ravennate. Attorno alle 6.45 due auto si sono scontrate su via Canale Sinistra Inferiore tra Bagnacavallo e Alfonsine, poco dopo l'abitato di Villa Prati. Un ragazzo stava viaggiando a bordo di una Renault Kadjar verso Alfonsine, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo sbandando verso destra e girandosi nella direzione opposta di marcia. L'auto che procedeva dietro di lui, una Peugeot 208 con a bordo due ragazze anche loro under 30, forse a causa della fitta nebbia non si è accorta del mezzo fermo sulla strada e lo ha colpito in pieno, girandosi anch'essa di 180 gradi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e due auto mediche, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo per la messa in sicurezza dei mezzi. Ad avere la peggio sono state le due ragazze - comunque coscienti -, trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre il giovane a bordo della Renault è stato portato all'ospedale di Ravenna. Sul posto per i rilievi di legge e per gestire il traffico i Carabinieri di Faenza.

