"Un pirata della strada ci ha investito": feriti tre ragazzi, indagini in corso

Si cerca un "pirata della strada" - anche se le ipotesi al vaglio sono ancora diverse - che nel primo pomeriggio di oggi avrebbe colpito due motocicli a bordo di un'auto prima di darsi alla fuga. L'incidente si è verificato alla rotonda tra via Trieste e via D'Alaggio, verso il ponte mobile, attorno alle 13.15. Nel sinistro tre ragazzi - a bordo di una moto e di un motorino - sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave.

I tre hanno spiegato alla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, di essere stati colpiti da un'auto, presumibilmente una Nissan di colore bianco, che dopo l'incidente si sarebbe data alla fuga, invece di fermarsi a prestare soccorso ai feriti. Non essendoci testimoni oculari dell'incidente, le ipotesi sono comunque tutte al vaglio.

Sono state informate tutte le forze dell'ordine, che stanno indagando. Verranno anche visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona per fare chiarezza sull'accaduto, comprese quelle sul ponte mobile.