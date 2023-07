Drammatico schianto sulla Romea: giovane motociclista perde la vita

E' un 30enne ravennate la vittima del drammatico incidente verificatosi ieri sera sulla statale Romea a Lido degli Estensi. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, intorno alle 20, improvvisamente si è scontrato con un'auto. Ad avere la peggio nell'impatto è stato proprio il 30enne che guidava il mezzo a due ruote.

Sul posto si sono recati i soccorsi del 118, ma per il ravennate non c'è stato nulla da fare. La vittima è Michele Picciafoco. Sul posto anche i Carabinieri di Comacchio per effettuare i rilievi. Le cause dell'incidente sono in corso d'accertamento. Nell'area si sono sviluppate code di veicoli a causa della chiusura della Romea nel tratto interessato dall'incidente.