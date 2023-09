Tragedia sulle strade: perde il controllo dell'auto e muore. Si pensa a un malore

Si conta una tragedia sulle strade del Ravennate. Dopo l'incidente con un ferito avvenuto a Faenza, giovedì pomeriggio alle 16.30 un uomo di circa 65 anni di Argenta ha perso la vita a bordo della sua auto. Stando ai primi riscontri, il 65enne stava percorrendo via Basilica in direzione della statale Adriatica, quando a Savarna, all'altezza del ristorante "Ustareia", avrebbe perso il controllo del suo mezzo, una Volkswagen Caddy. Una delle ipotesi è che, colto da un malore, l'uomo potrebbe aver tentato una manovra per fermarsi nella strada in discesa che porta al locale. In ogni caso, la sua auto ha continuato la discesa per diverse decine di metri prima di terminare la sua corsa urtando contro un terrapieno. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi del 118, con ambulanza ed elicottero, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso.