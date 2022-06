Violento incidente auto-moto sull'A14bis: centauro in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade ravennati. Giovedì pomeriggio, poco prima delle 16, si è verificato un incidente nel tratto ravennate dell'A14bis sulla rampa del Quadrifoglio in direzione nord. Qui, all'altezza del km 29+800, sono venute a collisione un'auto e una moto. Le cause sono ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia stradale di Forlì, intervenuta per i rilievi di legge. Sta di fatto che il motociclista, un 48enne, è stato trasportato all'ospedale Bufalini dai soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero.