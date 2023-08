Auto e moto si scontrano all'incrocio: giovane centauro portato in elicottero in ospedale

Grave scontro all'incrocio tra una moto di grossa cilindrata e un'auto alla periferia di Ravenna. Tutto è avvenuto poco dopo le 20, all'incrocio tra via Canala e via Canalazzo a Sant'Antonio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna una moto Benelli guidata da un giovane di 23 anni, residente in zona, procedeva in via Canalazzo provenendo da Ravenna, quando all'incrocio con via Canala ha impattato con una Bmw che transitava in via Canala provenendo dalla Romea. A bordo dell'auto c'erano tre persone di origine cinese, con alla guida una giovane di circa 22 anni.

Nel violento impatto, il giovane centauro è finito sull'asfalto. Rimasto sempre vigile, è stato soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, che lo hanno poi trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli occupanti dell'auto sono invece stati trasportati per gli accertamenti del caso all'ospedale di Ravenna.