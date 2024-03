Viene tamponato e finisce contro un furgone: due feriti in ospedale

Brutto incidente sulla statale Adriatica venerdì mattina, nel territorio di Cervia. All'altezza del distributore Gep, poco prima delle Ghiaine per chi proviene da Ravenna, una Volkswagen Golf che viaggiava da Cervia verso Ravenna ha tamponato una Mercedes Classe C in fase di svolta a sinistra per entrare nella stazione di servizio. A causa dell'urto, la Mercedes è stata spinta in avanti e ha colpito frontalmente un furgone che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia e alla Polizia Stradale di Ravenna. I due feriti, un 35enne e un 55enne a bordo del furgone e della Mercedes, sono stati trasportati in ospedale in ambulanza con codici di media gravità. Ripercussioni sul traffico ridotte al minimo.

