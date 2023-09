Agevolazioni alle aziende per spedizioni e pagamenti: siglato l'accordo tra Poste e Confcommercio

Poste Italiane e Confcommercio hanno siglato un accordo per offrire alle imprese associate della provincia di Ravenna alcune agevolazioni attraverso tariffe dedicate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento. In particolare grazie a questa nuova partnership, alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti associate sono garantite offerte speciali e un’assistenza dedicata attraverso i vari canali delle Poste. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane in tutto il territorio e al ruolo di Confcommercio, l’accordo evidenzia l’impegno a sostegno delle imprese della provincia di Ravenna consentendo ad ogni associato di beneficiare, da oggi, di molteplici vantaggi su servizi e prodotti funzionali alle esigenze della propria attività.