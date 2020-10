All'Esp e Maioliche "Voglia di vincere", concorso a premi: in palio buoni shopping e una Mercedes Classe A ibrida

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2020 nei centri commerciali Igd è previsto un grande concorso a premi, con un montepremi ancora più rilevante e con forte attenzione alla sicurezza. Il concorso, denominato "Voglia di vincere", si terrà dal 12 ottobre al 1 novembre nei 27 centri commerciali Igd, tra cui il "Punta di Ferro" a Forlì, l'"Esp" di Ravenna, "Le Maioliche" di Faenza e "Lungo Savio" di Cesena, distribuiti in 12 regioni su tutto il territorio nazionale, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia; un evento in totale sicurezza grazie alla piena applicazione di tutte le misure utili a tutela sia dei visitatori che degli operatori.

Il concorso, ideato da Igd Siiq ed organizzato da Proxima Spa, mette in palio un montepremi significativo, oltre 630mila euro, con un numero molto elevato di premi immediati: 250mila euro in buoni shopping da spendere nelle gallerie commerciali e 20mila premi di grandi marche, permettendo quasi 15 vincitori all’ora in ogni centro commerciale. Oltre a questo, è prevista una estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità, in linea con la mission IGD: una Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power, 27 e-bike Kalkhoff, 54 Carnet da 1.000 euro in buoni shopping da spendere nei negozi della Galleria Commerciale e 81 tablet Huawei.

Per favorire la massima partecipazione dei visitatori è stata scelta una meccanica semplice e facilmente intuitiva: potranno partecipare al concorso tutti coloro che effettueranno, nel periodo previsto, un acquisto minimo di 10 euro nei punti vendita del Centro Commerciale. L’attrattività dell’iniziativa è alta anche grazie al contributo dei seguenti brand, che hanno messo a disposizione i 20.000 premi immediati: Lycia, Ciao, Biopoint, Amen, Ubena e Essenziale.