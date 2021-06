Apre un nuovo supermercato a Lugo: i colloqui per l'assunzione si fanno sul 'truck'

Anche Lugo al centro della campagna di selezione del personale in vista delle prossime aperture a marchio Despar. Aspiag Service, società concessionaria di Despar Triveneto e in Emilia-Romagna, ha infatti posizionato in corrispondenza delle aree interessate dagli ultimi investimenti alcuni truck che rappresentano il luogo di incontro fra domanda e offerta. Un punto di riferimento dove poter presentare la propria candidatura e ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte in Emilia Romagna. Il territorio emiliano-romagnolo è al centro della strategia di crescita aziendale e, dopo le nuove 8 aperture del 2020, l’anno in corso vedrà il taglio del nastro anche del nuovo Eurospar di Lugo di Romagna (apertura prevista per la prima metà di settembre).

“Si tratta di presidi fisici attraverso i quali l’azienda entra nel territorio ancor prima delle aperture per stabilire un contatto reale con le persone che faranno parte della nostra grande famiglia, che già oggi può contare su quasi 1.000 collaboratori in Emilia-Romagna. - spiega il direttore regionale Alessandro Urban - I nostri truck (che sono praticamente degli uffici su ruote) rappresentano la volontà di guardarsi in faccia (sebbene mascherati) e conoscersi reciprocamente. Una modalità per noi di valore, soprattutto dopo un anno fatto di tanta virtualità. I feedback sono stati positivi fin da subito e abbiamo raccolto un notevole numero di curricula e richieste di informazioni. Assumeremo 65 persone a Imola, 45 a Lugo e un numero crescente di personale è previsto per il centro di Castel San Pietro Terme, visto l'incremento della movimentazione merci e della nostra crescita in regione da qui ai prossimi anni".