Autisti di camion e mezzi pesanti: parte l'Academy di Confartigianato

È iniziata lunedì, con l’aula piena dei 18 candidati selezionati, la prima edizione dell’Academy per autisti, il corso gratuito per formare nuovi addetti alla guida di camion e mezzi pesanti promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego e Au.Ra-Autoscuole Ravenna.

Il percorso durerà qualche mese e permetterà a questi 18 ‘studenti’ di conseguire le patenti ed i titoli abilitativi per mezzi pesanti (C - CQC - E) attraverso la formazione finanziata, e quindi a costo zero per i candidati.

Tra le iniziative che seguiranno una presentazione del corso alle istituzioni e uno ‘speed date’ tra i partecipanti e le imprese intenzionate ad assumere nuovi autisti: una qualifica non facile da prendere ma di cui il sistema logistico ravennate ha grande necessità e che, con questa prima edizione dell’Academy per autisti, potrà dare una prima ma significativa risposta a questa necessità. Nelle intenzioni dei promotori questo corso è il primo passo per creare una ‘scuola stabile per la formazione di autisti’.