Banche, mutui a tasso zero e altri aiuti per imprese e cittadini colpiti dall'alluvione

La BCC Romagna Occidentale interviene con un provvedimento articolato di sostegno alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni a seguito delle esondazioni avvenute la scorsa settimana in diverse aree del ravennate e nel territorio del circondario imolese. L’annuncio del provvedimento è stato dato ai soci della Banca riuniti in assemblea, direttamente dal presidente Luigi Cimatti. “È un aiuto concreto - ha detto il presidente - in un momento di grande difficoltà per le nostre comunità. L’intervento non si limita allo stanziamento di un plafond ma comprende una serie di agevolazioni per dare la maggiore serenità possibile a chi è già molto provato dalla situazione. È un intervento congruente coi nostri principi e con le nostre potenzialità di solida banca locale, fatta da persone che vivono nel territorio”.

Per i privati è disponibile un mutuo fino a 25.000 euro a 7 anni, con tasso zero e zero spese. Oltre a ciò viene concessa una moratoria totale o in quote capitale per 12 mesi per i mutui già in corso, anche questa misura è a zero spese. Per le imprese vengono messe in campo due tipologie di mutuo. Un mutuo chirografo di importo massimo 150.000 euro fino a 8 anni, per il ripristino dei danni, con un eventuale preammortamento di 6 mesi. Previsto inoltre un mutuo chirografo di importo massimo 30.000 euro fino a 5 anni, destinato alla liquidità. Il tasso di entrambe le operazioni di finanziamento dipende dal valore dell’Euribor 3 mesi diminuito di uno spread di 0,70%.

Oltre ai mutui viene offerta la possibilità di anticipare al tasso fisso del 2,8%, e fino alla somma di 100.000 euro i rimborsi assicurativi o i contributi pubblici eventualmente stanziati. Infine anche per le imprese, così come per le famiglie, viene concessa una moratoria totale o in quote capitale per 12 mesi, a zero spese. Il plafond complessivo del provvedimento è, per il momento, fissato in 7 milioni di euro.