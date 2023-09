Camera di commercio: il Presidente Guberti dà il benvenuto al nuovo Comandante provinciale della Finanza

Il Presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti ha ricevuto questa mattina, nella sede dell’ente camerale, il Colonnello Leonardo Brandano, nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza. “In un periodo così complesso – evidenzia Giorgio Guberti - attraversato prima dall’emergenza sanitaria e ora dalle gravi conseguenze dell’alluvione, la nostra comunità ha reagito anche grazie al carattere e allo spirito di condivisione che contraddistingue questo territorio, da sempre sostenuto da un solido sistema di relazioni tra Istituzioni. La collaborazione tra la Camera di commercio e la Guardia di Finanza - evidenzia Guberti - è fondamentale per garantire il massimo contrasto ad ogni forma di illegalità e di turbativa dei mercati. Il protocollo d’intesa sottoscritto tra Procura della Repubblica, Guardia di Finanza e Camera di commercio per il contrasto all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale ne è la conferma. Attraverso questo accordo le nostre amministrazioni – continua Guberti - hanno voluto potenziare il monitoraggio e l’analisi dei dati e delle informazioni relativi alla vita delle imprese che operano sul territorio provinciale per individuare tempestivamente accadimenti aziendali che possono costituire indicatori sintomatici di un tentativo di infiltrazione da parte di consorterie criminali che hanno interesse a reimpiegare i capitali illeciti a loro disposizione ovvero ad utilizzare le aziende entrate nella loro sfera di influenza per radicarsi sul territorio e accaparrarsi fette di mercato o cospicue risorse finanziarie pubbliche, sia attraverso la percezione delle molteplici misure straordinarie di sostegno alle imprese in crisi già varate, sia con l’aggiudicazione di commesse pubbliche nell’ambito dell’utilizzo dei cospicui fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo, con la certezza che opereremo con la massima collaborazione nell’interesse del territorio e delle imprese locali, auguro al Comandante Brandano buon lavoro e buona permanenza a Ravenna”.