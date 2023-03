Credito e conciliazione lavoro famiglia: un webinar per le imprenditrici

Confesercenti Ravenna-Cesena organizza e promuove un momento di confronto dedicato alle imprenditrici in occasione del prossimo 8 marzo: alle 14, infatti, ci si potrà collegare ad un webinar con focus su credito e conciliazione lavoro-famiglia.

L’Italia è uno dei paesi europei con maggior numero di imprenditrici e lavoratici autonome, quasi un milione e mezzo ovvero un quarto del totale. Le imprenditrici devono fronteggiare ogni giorno impegni e problemi legati alla propria attività, ma devono anche fare i conti con la posizione della donna nel contesto socio-economico locale ed in generale italiano, poiché spesso non sono pari le opportunità. Una priorità deve essere il trovare soluzioni agli ostacoli che impediscono alle donne di gestire al meglio le imprese, in particolare rispetto la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura per la famiglia, ma anche al rapporto con le banche, l’accesso al credito e agli strumenti di finanza agevolata.

Confesercenti è cresciuta negli anni sapendo interpretare i bisogni delle imprese e fornendo risposte adeguate in termini di rappresentanza e di assistenza per lo sviluppo delle imprese. Perciò, il coordinamento Impresa Donna Confesercenti Ravenna-Cesena promuove questo momento di incontro online con due interventi a cura di Barbara Montanari (Ufficio Credito, bandi e finanziamenti) e Fabio Angelini (Ufficio Paghe e consulenza sul lavoro): la presidente Monica Ciarapica porterà i suoi saluti alle imprenditrici dando il via ai lavori. Informazioni presso gli uffici Confesercenti di Ravenna (Sara Reali), iscrizioni per ricevere il link scrivendo a segreteria@confesercentiravennacesena.it.