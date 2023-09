Faentina ancora chiusa, Mingozzi (Tcr): "Riaprire la linea anche per merci e container del Porto"

Fino al completamento dei lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria, pesantemente danneggiata dalle inondazioni che lo scorso maggio hanno interessato Sant’Agata sul Santerno, i collegamenti fra Faenza e Lavezzola sulla linea faentina continueranno ad essere garantiti con autobus sostitutivi.

Sul tema interviene il presidente del Terminal Container Ravenna, Giannantonio Mingozzi, che condivide la richiesta a Rfi dei sindaci della Romagna Faentina e del Mugello affinché venga riattivata la linea ferroviaria, chiusa da mesi: "Riaprire la circolazione dei treni, dopo i lavori effettuati e le verifiche di sicurezza, analogamente alle vie di comunicazione stradali, non concerne solo il traffico passeggeri, ma potrebbe interessare l'economia di gran parte del territorio romagnolo e toscano, porto di Ravenna compreso, dal momento che può sostenere anche il traffico merci sull'asse Adriatico e Tirreno - afferma Mingozzi - Valutazioni presenti anche nei protocolli sottoscritti da Toscana ed Emilia-Romagna ai tempi della collaborazione reciproca sul Treno di Dante, ma anche sulla elettrificazione della linea o sull'uso sperimentale di altre modalità di approvvigionamento di energia, legate all'interscambio turistico tra Ravenna e Firenze in particolare, come sottolinearono entrambi i sindaci".

"Logistica e traffico merci - conclude Mingozzi - ormai sono pane di tutti i giorni per chi intende migliorare tempi e servizi del nostro porto, anche in concorrenza con altri scali. Per questo il transito merci sulla ferrovia Faentina potrebbe costituire una importante novità del sistema infrastrutturale che lega le due Regioni, offrendo al tempo stesso nuove opportunità ai cittadini ed allo sviluppo imprenditoriale".