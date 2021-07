Giacomo Melandri eletto vicepresidente Fiarc Emilia-Romagna

Rinnovati gli organismi dirigenti della FIARC Emilia-Romagna: il ferrarese Leonardo Fabbri confermato Presidente, eletti come vice presidenti il reggiano Mauro Cacciani e il ravennate Giacomo Melandri. L’assemblea regionale della Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (FIARC) dell’Emilia-Romagna ha rinnovato i propri organismi dirigenti: alla Presidenza è stato riconfermato il ferrarese Leonardo Fabbri, al suo secondo mandato, mentre come Vice Presidenti sono stati eletti il ravennate Giacomo Melandri ed il reggiano Mauro Cacciani.

Sono entrati nella Presidenza i modenesi Mario Calanca, Alfredo Zetti e Marco Poggi; i parmensi Michele Boschesi e Stefano Cantoni; i cesenati Nazario Garavelli e Federico Campori; il bolognese Loreno Rossi; il forlivese Fabio Lucchi; l’imolese Enzo Scardovi; il piacentino Fabrizio Samuelli; il ferrarese Michele Rosati; i reggiani Daniele Torelli, Gianni Melegali e Lorenzo Reggiani (che ha assunto anche il ruolo di coordinatore regionale) e la ravennate Sara Reali.

Giacomo Melandri, già presidente della FIARC provinciale di Ravenna, ha assunto il nuovo incarico con entusiasmo e mettendo a disposizione la sua lunga esperienza come agente e dedicandosi principalmente al settore dei giovani e alle opportunità di rinnovamento della Categoria. Il sindacato FIARC-Confesercenti della provincia di Ravenna è a disposizione di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio con servizi a 360 gradi per gestire al meglio la vita imprenditoriale, con una presenza in tutte le sedi dell’associazione (Ravenna, Cervia, Faenza e Lugo).