Giornata mondiale del pane: forni al fianco dei cittadini, "ma pesano inflazione e contrazione dei consumi"

In occasione della Giornata mondiale del Pane, 16 ottobre, Confesercenti Ravenna-Cesena ha fatto visita alla propria attività associata “Dolci & Pane” di Elisa Padovani a Solarolo, che anche quest’anno ha deciso di celebrare l’appuntamento con un’offerta per i propri clienti: “È un’iniziativa che ripropongo anno dopo anno come segno di vicinanza alla clientela, che è sempre molto felice di riceve un piccolo omaggio insieme alla spesa” racconta Elisa, che approfondisce inoltre la condizione dei paesi e città, come Solarolo, colpiti dagli eventi alluvionali di maggio: “Sugli esercizi commerciali e sui cittadini, oltre all’inflazione, grava la contrazione dei consumi dovuta ai danni, spesso pesantissimi, che non sono stati ancora oggetto praticamente di alcun sostegno, e che sono stati anticipati dalle famiglie ed a cui di conseguenza è cambiata completamente la prospettiva futura”.

“Forni, rivendite, pasticcerie, chioschi sono presidi importanti e fondamentali in ogni centro abitato – aggiunge Riccardo Ricci Petitoni, referente Confesercenti per il commercio alimentare – nei nostri territori, oltre all’impennata dei costi energetici che lo scorso anno ha duramente colpito queste attività, le quali per funzionare devono far ampio uso di forni e frigoriferi, si è aggiunta l’alluvione, che ha pesato e continua a pesare sui consumi, e quindi sulla marginalità di queste piccole imprese”.

“Sempre, ed a maggior ragione in occasione della Giornata dell’Alimentazione, come Associazione vogliamo ricordare quanto queste attività, con i loro prodotti della panificazione, siano al fianco dei cittadini per supportare la loro quotidianità” conclude Chiara Venturi, direttrice di Confesercenti per la Romagna faentina.