I giovani cooperatori in visita allo stabilimento Deco Industrie di San Michele

I giovani cooperatori di Generazioni Romagna sono stati ospiti dello stabilimento di San Michele di Ravenna della cooperativa Deco Industrie, dove hanno potuto visitare gli impianti di produzione e assistere a una lezione del professore universitario Tito Menzani sui principi ideali e le particolarità del modello mutualistico. All’incontro hanno partecipato una ventina di giovani cooperatori di tutta la Romagna. Ad accogliere il gruppo di lavoro, guidato dal coordinatore Federico Morgagni, è stato il presidente di Deco Antonio Campri, che ha ripercorso la storia con cui la cooperativa si è affermata nei settori dell'alimentazione domestica, della cosmesi e della detergenza per la casa, con una produzione di oltre 300 milioni di confezioni di prodotti finiti l'anno e un organico superiore alle 500 unità.

"È importante per i giovani cooperatori conoscere esperienze come quella di Deco, che si caratterizzano per la capacità di attuare nell'attività quotidiana di impresa i valori che sono al cuore del modello cooperativo. La sfida centrale, per i cooperatori del futuro, sarà quella di rispondere ai nuovi bisogni e alle trasformazioni dei sistemi economici e dei processi produttivi continuando però ad affermare e realizzare i principi fondamentali del modello cooperativo, in particolare la democrazia economica", dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti.

"Un particolare ringraziamento a Deco che ci ha ospitato in questa prima iniziativa di un ciclo di incontri con le grandi realtà cooperative del territorio - spiega il coordinatore di Generazioni Romagna, Federico Morgagni - Abbiamo potuto visitare un’azienda davvero in prima linea sul fronte della riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi, della trasparenza delle filiere e della più rigorosa tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche della partecipazione democratica dei soci".