Il Prefetto incontra i lavoratori dell'inclusione scolastica durante il presidio in piazza

La Fp Cgil questa mattina è stata ricevuta dal Prefetto di Ravenna sul tema dell’inclusione scolastica e del riconoscimento delle professionalità dei lavoratori. Il sindacato esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa che si è svolta oggi in piazza del Popolo a Ravenna. Nel corso della mattinata sindacato e lavoratori hanno dato vita a un presidio di fronte alla Prefettura per rivendicare un lavoro stabile, una retribuzione adeguata e la valorizzazione delle professionalità degli educatori e degli operatori che lavorano nell’ambito dell’inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il prefetto Castrese De Rosa ha accolto una delegazione di sindacalisti e lavoratori che hanno ribadito la necessità di accelerare i tempi per le proposte di legge avanzate alle commissioni parlamentari per l’internalizzazione degli educatori e delle educatrici dell’inclusione scolastica. Il prefetto ha detto che si farà portavoce delle rivendicazioni del sindacato ai ministeri competenti.

“Proseguiremo nelle nostre rivendicazioni – commentano Lisa Dradi e Sara Massaroli, della Fp Cgil Ravenna – nella speranza che anche grazie a queste iniziative di sensibilizzazione i lavoratori possano al più presto trovare un giusto riconoscimento alle loro professionalità”.