L'Autorità portuale di Ravenna coordinerà il progetto ammesso al finanziamento europeo

Il 15 luglio, durante la riunione del Comitato CEF (Connecting Europe Facility). è stato formalmente ammesso al finanziamento europeo il Progetto “Access2napa”, proposto nel marzo scorso alla Commissione Europea dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, in qualità di coordinatore. Tale progetto è stato ammesso a finanziamento ed avrà inizio a fine 2021, per terminare le proprie attività a fine 2024.

L’azione, incentrata su progetti per favorire l'accessibilità marittima e terrestre dei porti coinvolti e sulla progettazione di impianti per l’elettrificazione delle banchine, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di crescita e aumento della competitività di alcuni scali dell'Associazione dei Porti del Nord Adriatico (Napa). Oltre a questa Autorità di Sistema Portuale, Access2napa vede infatti come partner altri porti già membri del Napa: come l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, l’AdSP del Mare Adriatico orientale e il Porto di Capodistria (Luka Koper). Il budget totale del progetto è di 14.436.400 euro, finanziato dal programma CEF al 50%.

Sin dalla pubblicazione del bando, avvenuta lo scorso 15 dicembre, tutti i partner hanno lavorato attivamente alla costruzione della proposta, costituita da attività di progettazione complesse, per poterle assicurare il grado di qualità e maturità richiesto dal bando CEF. Il progetto Access2napa permetterà ai porti coinvolti di migliorare la propria accessibilità e le proprie performances ambientali, aumentando la competitività dell'intero sistema portuale dell'alto Adriatico. A Ravenna le attività di studio e progettazione saranno inerenti alla seconda fase del progetto Ravenna Port Hub, all'estensione del raccordo ferroviario in destra Candiano e all'impianto di elettrificazione delle banchine del terminal crociere.