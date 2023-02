L'azienda di Lugo amplia i suoi impianti produttivi: il sindaco fa visita al cantiere

Si è svolta mercoledì a Lugo, alla presenza delle autorità locali, la cerimonia simbolica per salutare l'avvio del progetto di ampliamento degli impianti produttivi di Diemme Filtration (parte del gruppo multinazionale Aqseptence Group), azienda lughese leader nella tecnologia di separazione solido-liquido, in particolare mediante sviluppo e realizzazione di filtri pressa di grandi dimensioni e ad alte prestazioni.

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, con l’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi e il Capo di Gabinetto Gabriele Montanari, accompagnato dal Plant Manager di Diemme Filtration Andrea Giampaolo e da una rappresentanza aziendale, ha visitato il cantiere su cui sorgerà il nuovo stabilimento produttivo, che consentirà all’azienda lughese di moltiplicare la sua attuale capacità produttiva e di far fronte a numerosi e impegnativi progetti di filtrazione già in cantiere. La progettazione del nuovo stabilimento, che per dimensioni, tecnologia e standard ambientali rappresenta lo stato dell’arte del settore, è durata circa un anno. Lo scorso gennaio sono iniziati i lavori di costruzione, il cui completamento è previsto entro il terzo trimestre del 2023.

“Ci tengo a ringraziare il sindaco Ranalli, la giunta e i tecnici comunali che ci hanno aiutato in tutto l’iter autorizzativo - commenta il Plant Manager di Diemme Filtration – Nonostante la complessità del progetto, anche dal punto di vista urbanistico, siamo riusciti a partire a tempo di record. Per l'azienda si tratta di un salto di livello importante: l’ambizione è creare una fabbrica moderna orientata alla sostenibilità che, nondimeno, necessiterà di un consistente piano di assunzioni; già nel 2023 sarà a doppia cifra”.

Per il sindaco Ranalli "è un risultato importante al quale siamo arrivati con la collaborazione e dimostra che quando gli obiettivi sono coincidenti il risultato si raggiunge. Come Amministrazione siamo molto soddisfatti di questo percorso e di essere stati fattivamente al fianco di una delle aziende più eccellenti che abbiamo a Lugo”.