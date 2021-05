L'imprenditore Longanesi a Salotto Blu: "Un'alimentazione diversa per vivere meglio"

"La mia famiglia si occupava da generazioni di imprenditoria agricola, io dopo essermi laureato presi in gestione un albergo a Milano Marittima e progressivamente mi accorsi di come andavano cambiando le esigenze alimentari"

Gabriele Longanesi, fondatore a Bagnacavallo di "Natura Nuova", una delle aziende italiane più innovative nel settore alimentare, è stato ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno 'Salotto Blu' su VideoRegione che andrà in onda venerdì alle 22.30, raccontando la propria esperienza professionale. "La mia famiglia si occupava da generazioni di imprenditoria agricola, io dopo essermi laureato presi in gestione un albergo a Milano Marittima e progressivamente mi accorsi di come andavano cambiando le esigenze alimentari dei clienti più accorti - spiega Longanesi - Si andava sempre più alla ricerca di alimenti naturali, a filiera controllata, di salubrità elevata. Di qui l'idea di produrre frutta e alimenti della tradizione nostrana e anche di altri Paesi attraverso processi innovativi".

Oggi Natura Nuova lavora su una vasta gamma di prodotti, si rivolge a mercati vasti, dà lavoro a più di duecento dipendenti e fattura oltre quaranta milioni all'anno. "Ma - precisa Longanesi - per noi il servizio è più importante del fatturato, crediamo nella continuità dell'azienda e dei rapporti umani. E nella possibilità di condividere con tante persone principi, come quello che porta a individuare per ciascuno di noi il fabbisogno energetico sulla base della classe d'età e del dispendio fisico quotidiano".