Lugo, spazio alla moda femminile sotto le logge del Pavaglione

Dopo un periodo di stop forzato imposto dalle restrizioni Covid, è ripresa l’attività al Temporary Shop di Confcommercio Lugo. Uno spazio nel Pavaglione al civico 38–39, che Confcommercio mette a disposizione delle imprese che intendono allestire un’attività per un breve periodo.



Alla presenza del sindaco Davide Ranalli, dell’assessore alle attività economiche Luciano Tarozzi, e del direttore Confcommercio Luca Massaccesi, è avvenuta l’inaugurazione dello spazio che per tutto il periodo estivo ospiterà Parrot’s Concept Store, negozio di abbigliamento donna, già presente a Lugo, ma che ha deciso di proporre i propri prodotti in una location diversa, quale è il Pavaglione.

Il temporary Shop, negozio temporaneo, è un luogo – spiega Massaccesi Direttore Confcommercio - in cui è possibile vendere i propri prodotti o servizi in tutta libertà, sia di allestimento che di gestione, per un tempo limitato - da poche settimane fino a qualche mese -, in luoghi e periodi commercialmente interessanti. Confcommercio oltre allo spazio di Lugo, dispone anche di un locale a Bagnacavallo, nella piazza centrale del paese.