Nuove Idee Nuove Imprese compie 20 anni e apre una nuova sede a Ravenna

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione che, a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le accompagna in un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità che arricchiranno un format consolidato negli anni.

“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento del territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, che organizza la competizione – ora ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i team nel percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili affinché l’impresa possa prosperare”.

Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.

Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7 giugno 2021, disponibili al seguente link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti. Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it

Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino alla redazione del Business Plan finale.

I premi del concorso

In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro. Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita).

Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino.

Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.

Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.

Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team composto prevalentemente da donne.