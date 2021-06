Pagamenti in ritardo per le imprese col Covid: ma l'Emilia-Romagna è al secondo posto per puntualità

Nella classifica delle province, in regione la migliore è Reggio Emilia (settima), seguita da Forlì-Cesena (decima), Ferrara (13esima), Modena (15esima), Ravenna (18esima), Bologna (19esima), Parma (24esima), Rimini (31esima) e Piacenza (36esima). Rispetto a dicembre 2020, Parma è fra le province italiane che hanno guadagnato più posizioni (4). Piacenza e Reggio Emilia ne guadagnano 2, Bologna, Ferrara e Modena una, mentre Ravenna e Forlì-Cesena ne perdono 3 e Rimini una.

Fra le 20 province italiane le cui imprese, a confronto con l’ultimo trimestre del 2020, hanno registrato il maggior peggioramento nei pagamenti oltre 30 giorni, Rimini è al sesto posto (+10,1%), Ferrara al 13esimo (+7%), Ravenna al 16esimo (+6,5). In regione, Parma è l’unica provincia che fa segnare un decremento nei ritardi gravi (-1,1%), mentre diminuiscono i pagamenti puntuali a Ravenna (-2,6%), Forlì-Cesena (-1,5%), Ferrara (-1,3%) e Rimini (-0,2%).

