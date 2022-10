L'azienda ravennate che sviluppa software vince il premio "Great Place to Work"

La ravennate Peer Network, azienda IT specializzata nello sviluppo di software per l’ottimizzazione dei processi di business, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Great Place to Work, qualificandosi come uno dei migliori posti di lavoro sul territorio. La certificazione è stata rilasciata da Great Place to Work Italia, società di ricerca e consulenza specializzata nell’analisi di clima aziendale, che definisce gli ambienti di lavoro eccellenti sulla base delle valutazioni espresse dai propri dipendenti. Il processo di certificazione si basa sul feedback di sondaggi anonimi e prende in considerazione fattori quali la fiducia, la stima tra colleghi e il senso di appartenenza all’Azienda. Peer Network, fondata nel 2008 da Mirco Mattarozzi (CEO) e Patrizia Fanara (CFO), affianca le imprese nel loro percorso di digitalizzazione dei processi, attraverso soluzioni software innovative per i sistemi enterprise di grandi aziende di livello nazionale ed internazionale.

Sin dalla sua nascita, l’azienda ha lavorato con costanza e determinazione per garantire la soddisfazione e il benessere di ciascun collaboratore, assicurando spazi di lavoro e attrezzature adeguate e dimostrando grande sensibilità anche verso i temi della conciliazione tra la vita lavorativa e privata. Il conferimento della certificazione è il risultato della ricerca di un miglioramento continuo: infatti, Peer Network è stata premiata per la sua cultura innovativa che stimola il senso di appartenenza dei dipendenti, per il suo impegno nel favorire un ambiente collaborativo in cui tutti si sentano liberi di esprimere le proprie opinioni, per l’attenzione dimostrata verso le Persone, le loro esigenze, la loro crescita professionale e personale, e per la creazione di una cultura aziendale basata sulla fiducia, il rispetto e la correttezza. "Ci impegniamo ogni giorno per costruire un ambiente sano, positivo, in cui ognuno possa sentirsi utile e supportato nella propria attività - ha dichiarato Mirco Mattarozzi, amministratore unico dell’azienda Peer Network - vogliamo avere un impatto positivo sulla società in cui viviamo e contribuire, per quanto nelle nostre possibilità, al suo sviluppo".