Il porto di Ravenna punto di riferimento per la logistica: sbarcate le grandi pale eoliche

Sapir e il porto di Ravenna si conferma mete ideali per l'imbarco e lo sbarco di materiali eccezionali. Le ampie aree per la movimentazione adiacenti alle banchine e i mezzi di sollevamento della società portuale hanno portato a termine lo sbarco di grandi pale eoliche. Il terminal ravennate, infatti, è stato ancora una volta prescelto dal produttore danese Vestas e dall’operatore logistico Galli e figlio di Manfredonia per lo sbarco di pale eoliche. I componenti degli impianti, destinati a Monte Greppino nel Savonese, sono stati sbarcati dalla MN Annie, proveniente dal porto cinese di Tianjin.