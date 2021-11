Presentati gli European Maritime Day: si svolgeranno a Ravenna in primavera

Si è svolta giovedì, nella sede di Ferrara Fiere Congressi, la conferenza inaugurale di "A new approach for a Sustainable Blu Econoy” di Sealogy, il Salone Europeo della Blue Economy. L’apertura dei lavori è stata fatta in videomessaggio da Keynote Virginijus Sinkevi?ius, commissario per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Commissione europea, a seguire sono intervenuti Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Andrea Moretti presidente di Ferrara Fiere Congressi, Alessio Mammi assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Agricoltura e Agroalimentare, Aree Naturali e Parco del Delta del Po, Comune di Ravenna.

L’assessore Giacomo Costantini ha presentato gli European Maritime Day, in programma per la prossima primavera dal 19 al 20 maggio 2022 a Ravenna, evento assegnato alla nostra città dalla Commissione Europea, grazie alla candidatura sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto Adriatico. “Un’occasione per Ravenna – ha dichiarato l’assessore Costantini – quella di ospitare la comunità del mare, una scelta fatta dal Comune per valorizzare uno dei punti di forza del nostro territorio. Il mare per la nostra città è, infatti, anche attenzione alle aree naturali e alla valorizzazione dei nostri ecosistemi. Gli European Maritime Day dal 2008, ogni anno, presentano l’incontro sulle politiche del mare, della sostenibilità e della crescita blu. Dopo l’edizione di Roma del 2009, è la prima volta che l’assegnazione di European Maritime Day torna in Italia”.

Sealogy, il Salone Europeo della Blue Economy, supportato dalla Commissione Europea e patrocinato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Emilia-Romagna, è in programma presso il quartiere fieristico di Ferrara dal 18 al 20 novembre. Sealogy è un grande evento fieristico dedicato al mare e alle sue risorse, con un focus specifico sul seafood e sulle produzioni ittiche, allevate e pescate, dando particolare visibilità alle eccellenze italiane. La manifestazione, organizzata da Ferrara Fiere Congressi, società appartenente al Gruppo Bologna Fiere, punta a diventare l’appuntamento nazionale per la crescita blu e un riferimento europeo per la Blue Economy, dando ampio spazio a tutti i suoi settori cardine: pesca e acquacoltura, turismo balneare e costiero, trasporti marittimi, biotecnologie ed energie rinnovabili marine, cantieristica, nautica e attività offshore.