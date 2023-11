Torna la Serata Confesercenti: in teatro lo spettacolo di Marescotti con i colleghi alluvionati di Firenze

Confesercenti Ravenna-Cesena invita le aziende associate alla serata prevista per giovedì 9 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo, in Piazza della Libertà n.17. Una serata dedicata alle imprese del territorio ravennate e cesenate, con in apertura un saluto della presidente d'area Monica Ciarapica: saranno presenti anche i colleghi della Confesercenti di Firenze con cui è cresciuto un rapporto di amicizia e solidarietà dai momenti dell'alluvione, calamità che purtroppo ha toccato le terre toscane recentemente. Nello specifico, saranno presenti il direttore di Confesercenti Firenze Alberto Nanni, il presidente XXX e Marianna Cellai, presidente Confesercenti Bagno a Ripoli e membro di giunta dell’associazione fiorentina.

E' previsto un momento di premiazione delle aziende associate da 50 anni, per poi proseguire la serata con una rappresentazione teatrale: infatti, il clou sarà lo spettacolo “Nudi” della Compagnia del Baccano, con regia del compianto Ivano Marescotti. L’ingresso è gratuito per gli associati, previa prenotazione obbligatoria da fare alla segreteria Confesercenti attraverso i seguenti contatti: mail: segreteria@confesercentiravennacesena.it, telefono 0544292785.