Tutte le opportunità del "Superbonus 110", ne parla sul web Confartigianato

Superbonus 110%: come ristrutturare ed adeguare la propria abitazione risparmiando. Questo il tema al centro di una videoconferenza in programma giovedì 19 novembre 2020, alle ore 17 sul canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna.

Con il Decreto Rilancio 2020, il Governo ha introdotto il Superbonus 110%, che rafforza l’Ecobonus e il Sismabonus introducendo la possibilità, per chi ristruttura un immobile aumentandone l’efficienza energetica e/o sismica, di ottenere un credito d’imposta del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La novità fondamentale è che si possono eseguire questi lavori, senza esborsi da parte del committente, grazie alla ‘cessione del credito’ abbinato allo ‘sconto in fattura’.

Confartigianato della provincia di Ravenna ha attivato il servizio ‘superbonus110’ che si avvale di una piattaforma dedicata in cui imprese, tecnici e privati cittadini possono essere accompagnati, passo dopo passo, nella gestione di tutta la pratica, dalla verifica della documentazione iniziale, alla preventivazione, a tutti i documenti necessari (anche oltre 40 in certi casi) per arrivare al Visto di Conformità necessario per la cessione finale del credito.

Si tratta di un provvedimento importante ma anche complesso, che verrà illustrato giovedì 19 novemre alle ore 17 in diretta su YouTube da Andrea Demurtas, Responsabile Servizio Superbonus110 di Confartigianato e Maurizio Cottignola, Responsabile Servizio Credito e Incentivi Confartigianato.

Sarà possibile inviare anche domande in anticipo, alla email: info@confartigianato.ra.it in modo che i relatori possano rispondere nel corso della diretta.

Info e collegamento: https://www.confartigianato.ra.it/news.php?id=3993