Un'azienda ravennate premiata ai 'Credit Reputation Award 2024'

Si sono svolti oggi i "Credit Reputation Award", organizzati da Centrale Risk, destinati a riconoscere la puntualità verso il sistema bancario delle aziende candidate analizzando, con un modello valutativo, i dati di Centrale Rischi di Banca d’Italia. Nel ricco consesso di imprese, sono 14 le aziende del territorio che si snoda tra Emilia e Romagna che si sono distinte, tutte attive in molteplici settori e di dimensioni e industry diverse. Tra le premiate c'è anche la Icel scpa di Lugo, azienda di riferimento nel mercato dei cavi e dei conduttori in Italia ed Europa, con tre stabilimenti, un'area di 75.000 metri quadri e 237 dipendenti.

“Siamo davvero onorati di vedere crescere l’attenzione delle aziende a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e, in parallelo, rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti come dimostrano queste imprese, che sono solo un piccolo campione delle eccellenze della regione - commenta Massimiliano Bosaro, CEO di Centrale Risk - Non c’è settore escluso: e siamo certi che l’avere meritato questo award servirà da ulteriore boost per l’attività di ogni impresa assegnataria, per farsi riconoscere da banche, clienti e dal mercato proprio in virtù della serietà comprovata da ognuna di loro”.