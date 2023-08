Una band d’eccezione al Ballo Scalza: arrivano i Musicanti di San Crispino

Appuntamento da non perdere lunedì sera (14 agosto), allo speciale appuntamento con “Ballo scalza” al bagno Lucciola di Marina di Ravenna, per la vigilia di Ferragosto. Ad animare la serata in pedana saranno nientemeno che i Musicanti di San Crispino: l’ormai celebre band di musicisti “da strada” (il nome si rifà al santo protettore dei calzolai, visto che consumano le suole delle scarpe movendosi e ballando) che propone un repertorio divertentissimo e molto vario, miscelando liscio romagnolo e musica balcanica, colonne sonore e reggae, funky e tarantelle. La serata danzante inizia alle 22.30 e proseguirà fino alle 3 del mattino.