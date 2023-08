A Faenza il Ferragosto raddoppia, due serate con la tradizionale festa giunta al 30° anniversario

Il centro della programmazione estiva di agosto sarà come d’abitudine, fin dal 1994, Ferragosto sotto le Stelle, il Capodanno estivo faentino, che vede al centro grazie al grande successo sempre raggiunto il Trio Italiano che proprio al primo Ferragosto sotto le Stelle si diede questo nome. Organizza Materiali Musicali insieme alla Casa della Musica e con tanti altri partner. Per la trentesima edizione Ferragosto sotto le Stelle raddoppia e si terrà lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto in piazza della Libertà, nel palco posto di fronte al Duomo di Faenza.

Il programma prevede lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 21, insieme al Trio Italiano che avrà molti ospiti in formazione, il cantautore Vittorio Bonetti insieme alla voce di Alice Mordenti giovane vincitrice del contest "E’ Zibaldo" che si svolge nei lunedì di luglio in via Cavour e che è stato organizzato da Gabriele Andrini del Pavone d’Oro.

Ferragosto sotto le Stelle che con il Brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio è oramai una istituzione quest’anno raddoppia. La rassegna, giunta ideata da Giordano Sangiorgi, porterà sul palco, dalle 20.30, il live del Trio italiano, guidato da Gaetano Barbarito e composto da Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso. In occasione della kermesse, quest’anno dedicata come sempre al compianto sindaco di Faenza Enrico De Giovanni, la band porterà sul palco brani inediti, insieme all’ormai ’quarto uomo’ del Trio, il batterista Daniele Cicognani. Saliranno sul palco anche Vittorio Bonetti, il cantautore proveniente dal successo di The Voice Infine, sarà annunciato il Brindisi sotto la Torre dell’Orologio che quest’anno vedrà delle novità nella sua nuova edizione per la ripartenza.

Il Trio Italiano e’ oramai da oltre trent’anni il gruppo caposaldo dell’intrattenimento Made in Italy a livello territoriale. Hanno realizzato diversi cd con tantissime cover compresi alcuni brani inediti e hanno partecipato alle più importanti manifestazioni del territorio e a tantissimi eventi nei più importanti ritrovi della zona. Sono un punto di riferimento per la storia dell’intrattenimento musicale in città..

Martedì 15 agosto arrivano in Piazza della Libertà di fronte al Duomo di Faenza gli Old Stoires, un duo formato da Andrea Camprincoli e Jader Nonni, un duo che riproporrà in grande tutto il meglio del folk rock made in Usa. Insieme a loro ci saranno quattro scrittori faentini guidati da Fabio Mongardi, Omar Fabbri, Annalisa Fabbri e Stefano Corradini che presenteranno i loro ultimi lavori e una riflessione sul post alluvione che sta vivendo la città. L’ingresso a Ferragosto sotto le Stelle è come sempre a offerta libera.