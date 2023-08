Dopo il party estivo, Milano Marittima pensa già al Natale: pista di ghiaccio e 'show della neve'

Dopo che sabato migliaia di persone si sono date appuntamento in centro a Milano Marittima per partecipare al party "Summer of love", il team di Nextime Eventi e il Comune di Cervia, pensano già al Natale con "SuperXMAS", il grande evento che, dal 30 novembre al 7 gennaio, trasformerà i luoghi più importanti dell’elegante località in un ambiente natalizio ricco di atmosfere. Dall’Artic Circle, la grande pista del ghiaccio di 1000 mq intorno alla Rotonda Primo Maggio, alla spettacolarità degli “Show della Neve”, dal Distretto Liberty con le luminarie a tema, all’Eco Christmas Lodge, la passeggiata tra le Mongolfiere luminose, per immergersi nel Natale più emozionante di sempre

Un mese di eventi alcuni dei quali molto attesi come l’Artic Circle, la pista di ghiaccio che girerà intorno alla Rotonda Primo Maggio e ospiterà gli show della neve, momenti di spettacolo previsti ogni giorno in orari ricorrenti, con narrazioni a tema, mentre il cuore della pineta prevederà luci sceniche e architetture di design oltre alla filodiffusione di musiche natalizie. Arabeschi Liberty e contrasti di luci sono le caratteristiche delle dodici Porte Luminose che saranno allestite in Viale Gramsci e Viale Matteotti. È il Distretto Liberty, una serie di portali che danno forma alla luce con particolari soggetti artistici per accogliere il pubblico nella perfetta atmosfera natalizia. E ancora Viale Ravenna e Viale Forlì saranno decorate delle Mongolfiere luminose il mezzo più ecologico e soprattutto caratteristico del periodo Liberty. Insieme al tappeto sonoro di suoni natalizi creati appositamente per l’occasione, trasformeranno l’area nell’Eco Christmas Lodge dove passeggiare e rilassarsi e gustare il Natale più emozionante di sempre.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessora agli eventi Michela Brunelli hanno dichiarato: “L’evento SuperSUMMER del 19 agosto è stato il primo evento del brand Mi.Ma. Dream, un’anticipazione di quello che vedremo per il Natale. Un prodotto di livello che è stato molto apprezzato e ha fatto ballare i tanti turisti presenti. Ora ci prepariamo per un inverno pieno di iniziative e il grande ritorno della pista di ghiaccio circolare intorno alla Rotonda 1° Maggio di Milano Marittima”.